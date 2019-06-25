سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يناقش معوقات الاستثمار ويوجه بتعديل أنشطة بعض المشروعات

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:32 ص
محافظ الوادى الجديد يناقش معوقات الاستثمار ويوجه بتعديل أنشطة بعض المشروعات جانب من اجتماع محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اجتماع مجلس إدارة الاستثمار بالمحافظة، وذلك بحضور حنان مجدى نائب المحافظ وأعضاء مجلس إدارة الاستثمار بالمحافظة ومسئولى الاستثمار بالمراكز الإدارية، وذلك لمناقشة المشكلات والصعوبات التى تواجه بعض المستثمرين بالمحافظة، ولإيجاد حلول سريعة وعاجلة لبعض المتعثرين من المستثمرين فى إطار اللوائح والقانون المنظم لذلك.

 

وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات تعديل بعض الأنشطة الاستثمارية لبعض الشركات، والكيان القانونى لها واستبدال النشاط وإنذار الشركات غير الجادة ومنح مهل قانونية للشركات المتعثرة.

 

وفى نهاية الاجتماع، وجه المحافظ بضرورة دعم المستثمرين الجادين، وتقديم كافة التسهيلات والسرعة فى إنهاء الإجراءات بهدف جذب المستثمرين للمحافظة، نظرا لما تتمتع به المحافظة من مجالات وآفاق متعددة للاستثمار.

 

كما وجه محافظ الوادى الجديد بحصر جميع الأراضى التابعة لصندوق استصلاح الأراضى وذلك للتحكم فى تصرفات الآبار الجوفية طبقا للتقنيات العلمية الحديثة، وذلك بهدف الحفاظ على الخزان الجوفى وترشيد استهلاك المياه.

 

وأشار الزملوط إلى ضرورة عقد ندوات وحملات توعية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها واتباع أساليب الرى الحديث فى الزراعة وذلك بالتنسيق مع جامعة الوادى الجديد، كما ناقش الاجتماع أبرز الطلبات المقدمة للصندوق لإقامة مشروعات استثمارية فى المجالات المختلفة وذلك لتيسر الإجراءات وإزالة أى معوقات أمام أصحابها.

 

وفى سياق متصل محافظ الوادى الجديد اجتماعا مع أعضاء لجنة تقنين واسترداد أراضى الدولة، وذلك بحضور حنان مجدى نائب المحافظ واللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة ومسئولى الرقابة الإدارية والمستشار العسكرى للمحافظة.

 

وتم مناقشة آخر تطورات عمل اللجان والصعوبات التى تواجهها، وشدد الزملوط على ضرورة الانتهاء من ملفات التقنين الموجودة بالمراكز، وذلك خلال شهر يوليو القادم، كما وجه بسرعة سداد رسوم الرفع المساحى ورسوم التعاقد وإعطاء مهلة أخيرة للذين قاموا بسداد جزء من رسوم الفحص لاستكمال سداد باقى الرسوم أو إزالتهم فى حال عدم السداد.

 

من ناحية أخرى، وجه المحافظ بتشكيل لجنة معاينة لملفات المبانى المتعدية إلى جانب لجنة ملفات التعدى على الأراضى الزراعية لإحكام السيطرة على أراضى ومستحقات الدولة والمواطن.

 

 


الوادى الجديد

الاستثمار فى الوادى الجديد

حماية املاك الدولة

الاستثمار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة