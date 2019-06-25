سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب بـ8 ملايين جنيه

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:11 م
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب بـ8 ملايين جنيه محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، يرافقه حامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مدرسة قرية الإصلاح الابتدائية بالقليوبية، والتي تم البدء في تطويرها في أغسطس من العام الماضى، بتكلفة 4 ملايين جنيه تقريبا، حيث تم بناء دور أرضى وأربعة أدوار عليا تشمل 17 فصلا وغرفتين للأنشطة وأربعة غرف مكاتب ودورة مياه.

 

ووجه المحافظ، خلال الجولة بتشجير الجزء الخالي وعمل منطقة العاب لرياض الأطفال وكذلك صيانة الجزء الخاص بالألعاب القديمة وتجديدها.

 

واستكمل المحافظ جولته، بتفقد الوحدة الصحية بميت حلفا والتي بدأ العمل في تطويرها في عام 2018 بتكلفة 4 ملايين جنيه، والتي تحتوى على عيادات للأسنان وغرفة عيادات تخصصية وطب أسرة وقسم أشعة ومكتب صحة مرأة وعيادات للتطعيم.

 

وأعطى المحافظ، تعليماته بسرعة افتتاحها وتسليمها فى أسرع وقت ممكن مع مراعاة بالدقة في التشطيبات وتشجير الجزء المحيط بالوحدة، كما أعطي تعليمات مشددة لرئيس المدينة بإزالة المباني المخالفة التي تقع علي أرض أملاك الدولة في محيط الوحدة.

 

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب (2)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب

 

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب (3)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب 

 

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب (4)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب 

 

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب (5)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب

 

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب (6)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب

 

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب (7)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب

 

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب (8)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب 

 

WhatsApp Image 2019-06-25 at 12.47.56 PM
 
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب (1)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب 

 


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

مدينة قليوب

مدرسة الإصلاح بقليوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة