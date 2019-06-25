محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب بـ8 ملايين جنيه

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، يرافقه حامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مدرسة قرية الإصلاح الابتدائية بالقليوبية، والتي تم البدء في تطويرها في أغسطس من العام الماضى، بتكلفة 4 ملايين جنيه تقريبا، حيث تم بناء دور أرضى وأربعة أدوار عليا تشمل 17 فصلا وغرفتين للأنشطة وأربعة غرف مكاتب ودورة مياه.

ووجه المحافظ، خلال الجولة بتشجير الجزء الخالي وعمل منطقة العاب لرياض الأطفال وكذلك صيانة الجزء الخاص بالألعاب القديمة وتجديدها.

واستكمل المحافظ جولته، بتفقد الوحدة الصحية بميت حلفا والتي بدأ العمل في تطويرها في عام 2018 بتكلفة 4 ملايين جنيه، والتي تحتوى على عيادات للأسنان وغرفة عيادات تخصصية وطب أسرة وقسم أشعة ومكتب صحة مرأة وعيادات للتطعيم.

وأعطى المحافظ، تعليماته بسرعة افتتاحها وتسليمها فى أسرع وقت ممكن مع مراعاة بالدقة في التشطيبات وتشجير الجزء المحيط بالوحدة، كما أعطي تعليمات مشددة لرئيس المدينة بإزالة المباني المخالفة التي تقع علي أرض أملاك الدولة في محيط الوحدة.



محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب



محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب



محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب



محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب



محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب



محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب



محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب