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محافظ القاهرة: تطوير شارعى أحمد تيسير وخضر التونى بشرق مدينة نصر

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:20 م
محافظ القاهرة: تطوير شارعى أحمد تيسير وخضر التونى بشرق مدينة نصر جانب من جولة المحافظ
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة شارع أحمد تيسير بحي شرق مدينة نصر، الذى يضم محطة مترو الأنفاق " كلية البنات" وأصدر تعليماته لمدير مديرية الطرق بالتنسيق مع البحوث الفنية للمرور وجهاز هندسة وتخطيط المرور بالمحافظة بالبدء فى مشروع تطوير كامل للشارع وعمل التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل الحركة المرورية به مع الوضع في الاعتبار تحديد أماكن انتظار للسيارات، كذلك تحديد طريقي خدمة مع تطوير شامل للجزيرة الوسطى، وتحديد أماكن لانتظار الأتوبيس للربط مع محطة مترو الأنفاق، وتحديد أماكن لعبور المشاة ووضع إشارات بها مع مراعاة أماكن الدوران.

وأكد المحافظ على سرعة الرفع المساحى للشارع بمعرفة مركز معلومات شبكات المرافق بالاستعانة بخرائط هيئة مترو الأنفاق لتحديد خطوط سير المترو أسفل الأرض والحرم اللازم لها.

وأكد المحافظ على الاهتمام الكامل بكافة الشوارع الجانبية المطلة على شارع أحمد تيسير برفع كفائتها من رصف وأرصفة وإنارة، وكذلك رفع الإشغالات وتجاوزات المحلات والعناية بالمسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار بها .

كما أصدر المحافظ تعليماته بتطوير ورفع كفاءة شارع خضر التوني حتى تقاطعه مع يوسف عباس وعمل التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل حركة المرور ، وكلف المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية بتشكيل لجنة تضم مديري مديريات الطرق والأنفاق والمرور وهندسة المرور وهيئة النظافة ومركز شبكات المعلومات وممثل عن الهيئة العامة لمترو الأنفاق واستشارى طرق لوضع التصور الأمثل لتطوير الشارعين والشوارع الجانبية المحيطة بهم.

رافق المحافظ في جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق ، والعميد أسامة عبد الساتر نائب مدير مديرية الإسكان، واللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة النظافة ، ورئيس حي شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة.

 


المرور

شارع احمد تيسير

محطة مترو كلية البنات

تطوير شوارع القاهرة

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