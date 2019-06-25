محافظ الدقهلية يوافق على إعادة فتح وتشغيل مصنع تعبئة سكر

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على إعادة فتح وتشغيل مصنع تعبئة سكر بشارع مصر والسودان بمدينة شربين.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقرير المرور الذي قامت به إدارة مراقبة الأغذية والذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والذي أشار إلى إعادة المرور على المنشأة وتبين تلافي أسباب الخطر الداهم الذي كان سببا في الغلق.

وأوصى التقرير بمخاطبة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إعادة فتح وتشغيل المصنع.

وأكد محافظ الدقهلية على أننا نعمل من أجل المواطن أينما كان موقعه وأننا لا ننحاز ضد أحد او نتخذ قرارات عشوائية بل نتخذ ما فيه صالح المواطنين سواء كانوا أصحاب منشآت أو مترددين عليها فدورنا الحفاظ على سلامة المواطنين والتأكد من عمل مختلف المنشآت وفقا للاجراءات القانونية.