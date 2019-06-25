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محافظ الدقهلية: تطوير 5 ميادين بالمنصورة كمرحلة أولى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:59 م
محافظ الدقهلية: تطوير 5 ميادين بالمنصورة كمرحلة أولى كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن العمل جارى فى تطوير 5 ميادين بمدينة المنصورة كمرحلة أولى، وفور  الانتهاء منها سيتم تطوير ميادين أخرى لتصبح لائقة بعراقة الدقهلية وأهلها .

وأوضح شاروبيم أن الميادين التي يجري تطويرها تشمل ميدان أم كلثوم أمام المحافظة، وميدان الهابى لاند، وميدان الغرفة التجارية، وميدان الأديب، وميدان توشكى، بالإضافة إلى إنهاء اجراءات الحصول على موافقة جهاز التنسيق الحضارى لتطوير ميدانى المحطة وشارع بورسعيد لكونهما أعمال فنية (تماثيل).

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه تم تنفيذ تصميمات إنشاء بوابات ومداخل للمحافظة من ثلاثة اتجاهات، هى اتجاه محافظة الغربية واتجاه محافظة القليوبية واتجاه محافظة دمياط وتمت التصميمات بمعرفة كلية الهندسة بجامعة المنصورة، وتم تسليم بوابة المحافظة من ناحية الغربية وسيبدأ العمل فيها ابتداء من منتصف يوليو القادم.

وأكد شاروبيم على أن المحافظة لا تدخر جهدا لتوفير كافة الخدمات وتلبية احتياجات أبناء الدقهلية وتحقيق آمال وطموحات ابنائنا في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية مشددا على حاجة المحافظة لدعم وتعاون كل المخلصين من أبناء الوطن.


الدقهلية

أخبار الدقهلية

ميادين المحافظة

تجميل محافظة الدقهلية

تطوير الميادين

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