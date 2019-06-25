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محافظ البحيرة: بدء إنشاء كوبرى "دمسنا" بتكلفة 23 مليون جنيه

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:05 م
محافظ البحيرة: بدء إنشاء كوبرى "دمسنا" بتكلفة 23 مليون جنيه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة – فريق المحافظات

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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، البدء فى إنشاء كوبرى "دمسنا" بمدينة أبو حمص على ترعة المحمودية للربط بين جانبى المدينة بتكلفة 23 مليون جنيه .

 

وأضاف المحافظ أنه قد تم البدء فى تنفيذ أعمال الإنشاء وعمل الجسات كما تم إنشاء الكوبرى العائم على الترعة تمهيداً لأعمال التنفيذ التى من المقرر الانتهاء منها خلال عام ونصف.

 

وأوضح محافظ البحيرة أن المشروع الجديد سوف يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين ويحقق السيولة المرورية ويوفر أكثر من نصف المسافة والوقت للربط بين قرى أبو حمص.


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