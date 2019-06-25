محافظ أسيوط يسلم 10 عقود تقنين جديدة لواضعى اليد بـ6 مراكز

أسيوط - ضحا صالح

سلم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء، 10 عقود تقنين أراضى أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على تلك الأراضى، مؤكدًا أن ملف تقنين أراضى الدولة من الملفات الهامة التى تعمل فيها المحافظة بشكل مستمر وعن طريق منظومة عمل وخطة وبرنامج زمنى، مشيرا إلى تسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين فى إطار الدفع بجهود الحكومة فى هذا الشأن وطبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح المحافظ - خلال الاحتفالية التى أقيمت بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء، أنه تم تسليم العقود لواضعى اليد فى 6 مراكز هى "أبو تيج وأسيوط والبدارى وحى شرق مدينة أسيوط وديروط والغنايم" وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك وطبقا للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة.

ووجه المحافظ الشكر لرؤساء المراكز والأحياء والمدن والمسئولين عن منظومة التقنين على جهودهم مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية فى إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

كما قدم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، التهنئة للدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بها والعاملين والطلاب لحصول الجامعة على المركز العاشر على مستوى جامعات قارة افريقيا وفقا لتصنيف QS البريطانى والذى تم الإعلان من خلاله أن جامعة أسيوط عاشر أفضل جامعة على مستوى قارة أفريقيا وتحسن ترتيبها على مستوى كافة جامعات الوطن العربى من المركز 41 إلى المركز 32.

وأكد المحافظ أهمية جامعة أسيوط كصرح علمى للطلاب والباحثين بصعيد مصر، والتى تعد قبلة للباحثين والطلاب من مختلف محافظات مصر ودول العالم المختلفة وتميزها بوجود وتخريج نخبة متميزة من الاساتذة والمتخصصين البارعين فى مختلف العلوم والتخصصات وساهمت بدور كبير فى عمليات التطوير والتنمية الحقيقية بمحافظة أسيوط وصعيد مصر.

ومن جانب آخر، تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة المياه والشرب، وبصحبته رؤساء القطاعات لعدد من محطات المياه والصرف، بعد أعمال الإحلال والتجديد للاطمئنان على سلامة سير الأعمال بداخلها، ومتابعة الأحداث القائمة ببيئة العمل، والتى تأتى طبقاً لخطة المتابعة الموضوعة لتعزيز العمل اللائق بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تطبيق ثقافة التعاون بين العاملين وأصحاب الأعمال، ضماناً لتحقيق أعلى مستويات إنتاجية يمكن الوصول إليها على مستوى كافة القطاعات .

بدأت الجولة بزيارة مركز خدمة العملاء بمركز أبو تيج، والتى انتهت تجهيزاته الداخلية استعدادا لافتتاحه فى الفترة القادمة ليستفيد من خدماته كافة أهالى مدينة أبو تيج وقراها، كما تفقد محطة أبو تيج البحرية الإرتوازى، والتى تضم (7) آبار و(2) كومباكت لخدمة 500 ألف مواطن من أهالى مركز أبو تيج.

وتفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بصدفا، لخدمة 184 ألف من أهالى مركز صدفا، والمنفذة ضمن الخطة الإستثمارية الخاصة بالهيئة القومية استعدادا لاستلامها بشكل نهائى بعد اتمام الملاحظات وتشغيلها ، وأعمال إعادة تأهيل محطة رفع كفاءة الدوير الارتوازى، والأعمال محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بالغنايم، ومحطة معالجة المشايعة، ليستفيد منها 133 ألف شخص من أهالى مركزى صدفا والغنايم، المنفذة أيضاً ضمن الخطة الإستثمارية الخاصة بالهيئة القومية استعدادا لاستلامها بشكل نهائى بعد اتمام الملاحظات وتشغيلها.

كما تفقد الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى المتكامل والممولة بقرض من البنك الدولى والتى ينفذ بها مشروعات بمركز أسيوط فى قرى ( موشا ـ شطب ـ ريفا ـ دير ريفا ـ الزاوية) والمشروع الجديد المنفذ بخزان مياه غرب مدينة أسيوط كمجمع خدمات، ومركز تدريب، حرصاً على تقديم خدمات متميزة وموثوق بها فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.



محافظ أسيوط يسليم عقود التقنين

محافظ أسيوط يسليم عقود التقنين

محافظ أسيوط يسليم عقود التقنين

محافظ أسيوط يسليم عقود التقنين

محافظ أسيوط يسليم عقود التقنين

محافظ أسيوط يسليم عقود التقنين

محافظ أسيوط يسليم عقود التقنين

محافظ أسيوط يسليم عقود التقنين

محافظ أسيوط يسليم عقود التقنين