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مجمع البحوث الإسلامية يطلق 5 قوافل توعوية إلى دمياط وبورسعيد وأسيوط وجنوب سيناء

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:59 م
مجمع البحوث الإسلامية يطلق 5 قوافل توعوية إلى دمياط وبورسعيد وأسيوط وجنوب سيناء مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

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أطلق مجمع البحوث الإسلامية خمس قوافل توعوية إلى محافظات: دمياط، وبورسعيد، وأسيوط، وجنوب سيناء، بالإضافة إلى العشوائيات بالقاهرة الكبرى، فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب بتكثيف تواجد الوعاظ وانتشارهم بين الناس وتوعيتهم بكل القضايا التى تمس احتياجاتهم المعرفية.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور  نظير محمد عياد، إن القوافل تضم 51 واعظًا من وعاظ الأزهر الشريف وتستهدف تنفيذ مجموعة من اللقاءات والندوات على مستوى قرى ومدن ومراكز محافظات الجمهورية، كما تركز على فئة الشباب وخاصة مع بداية الإجازة الصيفية لشغل أوقاتهم بما ينفعهم ويشجعهم على تنمية الذات وتحقيق أهدافهم والاستفادة من أوقاتهم قدر الإمكان في العمل والإنتاج، والحرص على الصحبة النافعة والبعد عن أصدقاء السوء.
 
أضاف عيّاد أن برنامج عمل القوافل يستهدف استعادة منظومة القيم الأخلاقية، وبث الأمل في نفوس الشباب ودعوتهم إلى الجد والاجتهاد، وبناء الذات، والبعد عن عوامل اليأس والإحباط، والعودة إلى القدوة الحسنة واستحضار النماذج الناجحة في مختلف المجالات العلمية والعملية، والتحلي بالإرادة والتحدى فى مواجهة صعوبات الحياة.
 
 
 
 

الازهر الشريف

مجمع البحوث الاسلامية

بورسعيد

و6اظ الازهر

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