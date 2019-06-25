مجلس النواب الأمريكى يعقد جلسة استماع لـ"فيسبوك" حول العملة الرقمية الجديدة

واشنطن /أ ش أ/

أعلنت رئيسة اللجنة المالية بالكونجرس الأمريكى ماكسين ووترز، مساء الاثنين، عقد جلسة استماع الشهر المقبل حول خطة شركة "فيسبوك" لإطلاق عملة رقمية جديدة.

وأشارت النائبة الديمقراطية ووترز فى بيان - نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إلى أن اللجنة المالية بمجلس النواب ستعقد فى 17 يوليو المقبل جلسة استماع حول مشروع تدشين العملة الرقمية "ليبرا".

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الجلسة منفصلة عن جلسة الاستماع التى ستعقدها اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكى حول المشروع نفسه، والتى أُعلن عنها أمس الأحد.

ودعت ووترز "فيسبوك" إلى تعليق مشروع "ليبرا" لحين حصول المشرعين والمنظمين على فرصة لدراسة الفكرة واستدعاء الرؤوساء التنفيذيين للشركة، خاصة مع تحذير أبرز النواب الجمهوريين فى اللجنة باتريك مكهنرى من "التأثير المحتمل غير المسبوق لمشروع ليبرا على النظام المالى العالمي".

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن المؤسس المشارك ورئيس مشروع "ليبرا" ديفيد ماركوس من المتوقع أن يشهد فى جلسات الاستماع بمجلسى الكونجرس، بينما رفض متحدث باسم "فيسبوك" تأكيد هوية من سيحضر الجلسات لكنه أكد أنهم يتطلعون للرد على كل تساؤلات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.

وأثارت "فيسبوك" علامات استفهام داخل الحزبين الديمقراطى والجمهوري، الأسبوع الماضي، عندما أعلنت خطتها لتطوير نظام مدفوعات خاص بعملتها الرقمية تدعمه أكثر من 20 شركة ضخمة بينها "أوبر" و"ماستر كارد" و"سبوتيفاي".

ورغم تأكيدها على أن مشروع العملة الرقمية سيشغله اتحاد "ليبرا" غير الهادف للربح بشكل منفصل تماما عن منصة التواصل الاجتماعي، إلا أن سلسلة خروقات "فيسبوك" الأخيرة فى الخصوصية والجزاءات الفيدرالية وسلطتها الهائلة أثارت قلقا على الساحة السياسية بالولايات المتحدة.