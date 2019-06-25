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متحدث إيرانى: فرض عقوبات على الزعيم الأعلى هجوم على الأمة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:01 م
متحدث إيرانى: فرض عقوبات على الزعيم الأعلى هجوم على الأمة الزعيم الأعلى الإيرانى على خامنئى
وكالات

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ذكر علي ربيعى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على تويتر اليوم الثلاثاء أن فرض عقوبات على الزعيم الأعلى على خامنئى إنما هو هجوم على الأمة.

وكتب ربيعي باللغة الإنجليزية "فرض عقوبات على الزعيم الأعلى، الذى أصدر للمرة الأولى فتوى ضد كل أنواع أسلحة الدمار الشامل، هجوم مباشر على الأمة. هذا الإجراء سيزيد من وحدة الشعب الإيرانى".

وفي تغريدة منفصلة قال ربيعى إنه إذا أقدمت الولايات المتحدة على فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف فإن ذلك سيظهر عدم اهتمام واشنطن بإجراء مفاوضات.

وقال "ترامب يقول إنه يريد التفاوض وفى الوقت ذاته يفرض عقوبات... فرض عقوبات على ظريف سيظهر أن كل ما يقوله سطحي وأنه يخشى دبلوماسيتنا (المستندة إلى) المنطق. تدمير الطائرة الأمريكية المسيرة أثار تشويشا بشأن كل ما تقوله الولايات المتحدة عن الدبلوماسية".

 

 


إيران

على خامنئى

على ربيعى

العقوبات الأمريكية

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