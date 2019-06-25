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ماكرون يحاول تهدئة الأوضاع فى الشرق الأوسط فى اتصال هاتفى مع روحانى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:54 م
ماكرون يحاول تهدئة الأوضاع فى الشرق الأوسط فى اتصال هاتفى مع روحانى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز

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ذكر مكتب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى بيان أن الرئيس أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإيرانى حسن روحانى اليوم الثلاثاء فى إطار مبادرة فرنسية لمنع تصعيد التوتر فى الشرق الأوسط.

ورفض مسؤول فى قصر الإليزيه إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن المحادثة.

 

 


إيمانويل ماكرون

فرنسا

حسن روحانى

إيران

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