ماسأة فتاة بالشرقية يتيمة تربى 3 أشقاء وتناشد المحافظ بعمل كشك (صور)

الشرقية- فتحية الديب

"الزمن جاء عليهم كتير بعد وفاة والدهم وأمهم تخلت عنهم، لو تخليت عنهم هينتظرهم مستقبل غامض قررت أخصص حياتي لهم".. بهذه الكلمات روت "حنان عبد الفتاح " 29 سنة ربة منزل مقيمة مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، مأساتها حيث توفى شقيقها الأكبر "السيد عبد الفتاح" منذ 6 سنوات، بعد معاناته من مرض فى الدم، تاركا 3 أطفال أكبرهم" هند" 15 سنة بالصف الأول الثانوى العام، و" محمد " 12 سنة بالصف الأول الإعدادى، ويوسف" 9 سنوات بالصف الرابع الإبتدائى، وتخلت أمهم عنهم وتركتهم، فتكفلت بيهم أنا وأمى.

وأضافت: والدي رجل مسن، وليس لدينا دخل ولا راتب شهري ، سوء معاش زوجي من التضامن الإجتماعى 450 جنيه شهريا، وليس لدنيا سوء فرش لبيع الفاكهة بمدينة بلبيس، يتم إزالته بشكل مستمر من قبل شرطة المرافق.

وتابعت حنان: أنها رفضت الزواج حيث تقدم لها أكثر من شاب لخطبتها، وفضلت أن تظل بجوار أبناء أخوها وخاصة أنهم أيتام ومتفوقين دراسيا، وتحرص علي رعايتهم ،وخاصة أن الطفل يوسف يعانى من حالة نفسية ويحتاج علاج شهرى، ويتم متابعة حالته عند طبيبة بالقاهرة ويحتاج علاج شهريا بـ 300 جنيه، كما أن الطفل"محمد" يحتاج شهريا الذهاب إلي دكتور للتخاطب.

وناشدت حنان، محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، بالموافقة لهم علي عمل كشك بمنطقة المحطة بمدينة بلبيس، لكي يتعيشون منه،ويرحمهم من مضايقة شرطة المرافق لأنها تفرش في الشارع بالفاكهة.

للتواصل مع الحالة علي الرقم 01284433204











