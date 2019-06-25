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مؤسسة برازيلية تصدر ترجمة لكتاب الأوقاف "الإسلام يتحدث عن نفسه"

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:12 م
مؤسسة برازيلية تصدر ترجمة لكتاب الأوقاف "الإسلام يتحدث عن نفسه" وزاره الأوقاف
كتب – إسماعيل رفعت

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قالت وزارة الأوقاف المصرية، إن إحدى المؤسسات الدينية بدولة البرازيل قامت بترجمة الكتاب من إصدارات الوزارة   إلى اللغة البرتغالية، وتمت مراجعة الترجمة بمعرفة بعض الأساتذة المتخصصين، الذين أثنوا على ترجمة الكتاب، وتمت الموافقة على طباعة الكتاب وتوزيعه على نطاق واسع فى الدول الناطقة باللغة البرتغالية، مع ضرورة  الحفاظ على مضمون الكتاب كاملا دون تغيير أو تدخل.
 
وأضافت الوزارة، أن ذلك جاء فى إطار رسالة وزارة الأوقاف العالمية لنشر الفكر الوسطى الصحيح، وتواصلها المستمر مع المؤسسات الدينية بمختلف دول العالم من خلال موفديها ومبعوثيها، ونظرا لما يحمله كتاب "الإسلام يتحدث عن نفسه" الصادر عن وزارة الأوقاف المصرية من فكر راق وسطى مستنير، يبرز الجوانب الحضارية والأخلاقية لديننا السمح.  

وزاره الاوقاف

كتاب الإسلام يتحدث عن نفسه

المؤسسات الدينية

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