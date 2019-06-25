سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

لطلاب الثانوية العامة.. 8 معلومات عن امتحان الكيمياء.. 45 سؤالا أبرزها

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:25 م
لطلاب الثانوية العامة.. 8 معلومات عن امتحان الكيمياء.. 45 سؤالا أبرزها امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعتبر امتحان الكيمياء للثانوية العامة بمثابة خطوة مهمة وصعبة لكثير من الطلاب باعتبارها إحدى المواد التى تعتمد على الفهم ويشعر بعض الطلاب بقلق وتوتر قبل امتحان المادة.
 

"اليوم السابع" يقدم فى 8 خطوات أبرز معلومات عن أسئلة الامتحان:

1- 45 جزئية وسؤالا إجمالى الأسئلة فى الامتحان. 
2- الأسئلة تشمل جميع جزئيات المنهج الدراسى. 
3- الأسئلة متدرجة وتراعى جميع المستويات ووفق مواصفات الورقة الامتحانية. 
4- الأسئلة جزء منها يقيس المستويات العليا للتفكير. 
5 - 28 صفحة إجمالى كراسة بوكليت امتحان الكيمياء للثانوية العامة. 
6- توقعات بأن تكون الأسئلة أسهل من امتحان العام الماضى.
7- يجب على الطالب قراءة الأسئلة قبل الإجابة عليها والتأكد من الأسئلة كاملة.
8- مدة الامتحان 3 ساعات من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرا. 

التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الكيمياء للثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غدا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:53 ص

قطار الثانوية العامة يصل محطته الأخيرة بعد أسبوع.. والطلاب يروون لـ"اليوم السابع" مخاوفهم وأحلامهم.. ويؤكدون: نحن على مفترق طرق ونتمنى أن يأخذ كل منا اتجاهه المأمول.. ونداوم على المذاكرة أكثر من 10 ساعات يوميا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:00 ص

ننشر نموذج إجابة امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة 2019

الإثنين، 24 يونيو 2019 07:10 م

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة الجغرافيا.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:32 م

نتيجة الصف الأول الثانوى العام 2019 على موقع وزارة التربية والتعليم اليوم

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة