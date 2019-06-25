لطلاب الثانوية العامة.. 8 معلومات عن امتحان الكيمياء.. 45 سؤالا أبرزها

كتب محمود طه حسين

يعتبر امتحان الكيمياء للثانوية العامة بمثابة خطوة مهمة وصعبة لكثير من الطلاب باعتبارها إحدى المواد التى تعتمد على الفهم ويشعر بعض الطلاب بقلق وتوتر قبل امتحان المادة.

"اليوم السابع" يقدم فى 8 خطوات أبرز معلومات عن أسئلة الامتحان:

1- 45 جزئية وسؤالا إجمالى الأسئلة فى الامتحان.

2- الأسئلة تشمل جميع جزئيات المنهج الدراسى.

3- الأسئلة متدرجة وتراعى جميع المستويات ووفق مواصفات الورقة الامتحانية.

4- الأسئلة جزء منها يقيس المستويات العليا للتفكير.

5 - 28 صفحة إجمالى كراسة بوكليت امتحان الكيمياء للثانوية العامة.

6- توقعات بأن تكون الأسئلة أسهل من امتحان العام الماضى.

7- يجب على الطالب قراءة الأسئلة قبل الإجابة عليها والتأكد من الأسئلة كاملة.

8- مدة الامتحان 3 ساعات من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرا.