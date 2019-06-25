لطلاب أولى ثانوى.. 20 معلومة عن نتيجة امتحان مايو تعرف عليها

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتجية امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى بنسبة نجاح 91.4%، اليوم السابع" يقدم فى 20 خطوة أبرز المعلومات عن نتيجة الصف الأول الثانوى.

1ـ نسبة النجاح 91.4%.

2ـ 8.6% طالب سوف يؤدون امتحان الدور الثانى.

3ـ النتيجة التى تظهر على موقع الوزارة تحدد حالة الطالب ناحج أم رأسب فقط.

4ـ كارت الطالب الذى يتسلمه يوم الخميس يحدد درجات الطالب.

5ـ هناك 4 مستويات للطلاب كالتالى:

6ـ اللون الأزرق متفوق أى فوق التوقعات.

7ـ اللون البرتقالى مناسب للتوقعات.

8ـ اللون الأخضر أقل من التوقعات.

9ـ اللون الرمادى منخفض أى يحصل الطالب على دور ثانى وفرصة أخرى.

10ـ النتيجة على موقع الوزارة الدخول عليها من خلال كود الطالب ورقم البطاقة.

11ـ النتيجة سوف تصل للمدارس والإدارات التعليمية.

12ـ يستطيع الطالب تقديم تظلم فى حالة ما إذا تعرض الطالب لإغلاق فى سيستم الامتحان.

13ـ إذا ثبت أحقيته بعد فحص الشكوى سوف ينجح بقوة القانون.

14ـ امتحان الدور الثانى يبدأ 14 يوليو القادم وينتهى 27 من نفس الشهر.

15ـ للطالب حق دخول امتحان الدور الثانى إذا رسب فى جميع المواد أو مادة وهذه الفرصة الزامية.

16ـ الامتحان سيكون موحد لجميع الطلاب.

17ـ الامتحان سيعقد الكترونيا.

18ـ للطالب الناجح حرية دخول امتحان دور يوليو القادم.

19ـ إذا رسب فى امتحان يوليو يبقى للإعادة للعام المقبل.

20ـ تجهيز المدارس بالبنية التكنولوجية مستمر.