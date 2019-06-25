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لجنة "الأفروساى" لبناء القدرات تنظم ورشة عمل بالمركزى للمحاسبات عن الرقابة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:16 ص
لجنة "الأفروساى" لبناء القدرات تنظم ورشة عمل بالمركزى للمحاسبات عن الرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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واصل الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام بدوى، أمس الاثنين، على مدار اليوم الثانى استضافة الاجتماع السنوى للجنة الأفروساى لبناء القدرات من خلال تنظيم ورشة عمل حول موضوع رقابة وضمان الجودة وذلك حتى 27 يونيو الجارى.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم فاعليات ورشة العمل تحت عنوان رقابة وضمان الجودة، والتى ستنعقد على مدار 3  أيام هي 25، 26، 27 يونيو 2019، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين منظمتى الأفروساى واليوروساى، حيث بحاضر خلالها 4 خبراء بينهم خبيرين من منظمة اليوروساي أحدهما من محكمة المحاسبات بفرنسا والآخر من محكمة المحاسبات بالنمسا، وخبيرين من منظمة الأفروساي، من الجهاز الأعلى للرقابة لكل من السنغال ومصر.

ويشارك فى الاجتماع السنوى للجنة الأفروساى نحو 23 شخصية يمثلون 12 جهازا أعلى للرقابة بالأفروساى.

ويمثل الجهاز الأعلى للرقابة بالسنغال رئاسة اللجنة، بينما تضم اللجنة فى عضويتها كل من مصر، توجو، النيجر، موزمبيق، كينيا، سيراليون، موريتانيا، مالى، وجنوب أفريقيا بجانب ممثلين عن كل من الجهاز الأعلى للرقابة للجابون والجزائر كمراقبين، وممثل عن الأمانة العامة للأفروساي.

 

لجنة الأفروساي لبناء القدرات

الجهاز المركزى للمحاسبات

الجهاز الأعلى للرقابة

الأمانة العامة للأفروساي

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