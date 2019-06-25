سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

لأنها تحفز الدهون البنية .. دراسة: القهوة تساعد على انقاص الوزن

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:15 م
لأنها تحفز الدهون البنية .. دراسة: القهوة تساعد على انقاص الوزن قهوة - ارشيفية
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية ، دراسة أن القهوة السوداء ربما تساعد على إنقاص الوزن ، حيث يشجع الكافيين على استخدام شيء يسمى الدهون البنية، وعند شرب فنجانا من القهوة ، وجد الباحثون دليلا على أن الجسم يحرق المزيد من السعرات الحرارية.
 
وأوضحت الصحيفة  ، أن الدهون البنية عبارة عن مادة أشبه بالعضو أكثر مما هى دهون، بمعنى أنه يستهلك الطاقة ،  ونقل كاتب المقال عن البروفسور مايكل سيموندس  ، من كلية الطب في جامعة نوتنجهام وأشرف على الدراسة قوله إن "هذه هي أول دراسة تظهر فعالية القهوة على الدهون البنية لدى الإنسان".
 
وأضاف سيموندس ، أن زيادة نشاط الدهون البنية يحسن من قدرة الدم على التحكم بالسكر ، الذي قد يساعد بدوره من الحد من الإصابة بمرض السكري ويحرق السعرات الحرارية ويساعد في خسارة الوزن.
 
 

القهوة

انقاص الوزن

محبى القهوة

القهوة وانقاص الوزن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة