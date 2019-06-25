لأنها تحفز الدهون البنية .. دراسة: القهوة تساعد على انقاص الوزن

كتبت رباب فتحى

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية ، دراسة أن القهوة السوداء ربما تساعد على إنقاص الوزن ، حيث يشجع الكافيين على استخدام شيء يسمى الدهون البنية، وعند شرب فنجانا من القهوة ، وجد الباحثون دليلا على أن الجسم يحرق المزيد من السعرات الحرارية.

وأوضحت الصحيفة ، أن الدهون البنية عبارة عن مادة أشبه بالعضو أكثر مما هى دهون، بمعنى أنه يستهلك الطاقة ، ونقل كاتب المقال عن البروفسور مايكل سيموندس ، من كلية الطب في جامعة نوتنجهام وأشرف على الدراسة قوله إن "هذه هي أول دراسة تظهر فعالية القهوة على الدهون البنية لدى الإنسان".

وأضاف سيموندس ، أن زيادة نشاط الدهون البنية يحسن من قدرة الدم على التحكم بالسكر ، الذي قد يساعد بدوره من الحد من الإصابة بمرض السكري ويحرق السعرات الحرارية ويساعد في خسارة الوزن.