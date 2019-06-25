كوشنر: الاتفاق على مسار اقتصادى شرط للسلام فى الشرق الأوسط

ذكر المستشار الكبير بالبيت الأبيض جاريد كوشنر أن الازدهار لن يتحقق للشعب الفلسطينى دون حل سياسى عادل لكن الاتفاق على مسار اقتصادى للمضى قدما شرط ضرورى للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان كوشنر يتحدث فى بداية ورشة عمل فى البحرين لعرض الشق الاقتصادى من خطة أمريكية طال انتظارها للسلام بين العرب وإسرائيل. وجرى الكشف هذا الأسبوع عن المخطط التنموى الذى يبلغ حجمه 50 مليار دولار ويواجه انتقادات شديدة من جانب الفلسطينيين والعرب فى أنحاء المنطقة.

وأضاف كوشنر، وهو صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الشق السياسى لن يخضع للبحث فى المؤتمر.