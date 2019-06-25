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كاميرات المراقبة تحدد هوية المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة الهرم

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:00 ص
كاميرات المراقبة تحدد هوية المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة الهرم مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم تحديد المتهم بسرقة مشغولات ذهبية تبلغ قيمتها ما يقرب من 100 ألف جنيه، من شقة بالهرم، وتبين أنه شاب في العشرين من العمر.

وأضاف المصدر أنه تم فحص كاميرات المراقبة، وتبين أنها رصدته خلال دخوله العقار الكائن به الشقة المسروقة، وجاري فحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم في قضايا سرقة مساكن، للقبض عليه.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد تعرض شقة بمنطقة المريوطية، للسرقة على يد مجهول، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهول تسلل للشقة، واستولى على مشغولات ذهبية، تقدر قيمتها بما قرب من 100ألف جنيه، وفر هاربا.

وكشفت معاينة خبراء الأدلة الجنائية، أن المتهم تمكن من التسلل للشقة عبر كسر نافذة المطبخ.

 

وتبين من خلال معاينة الشقة، وجود أثار بعثرة بمحتويات الشقة، وتم رفع بصمات لمرتكب السرقة، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة بشأن السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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