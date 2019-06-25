"قومى المرأة " يسلم 123 شهادة أمان للسيدات خلال حفل بمديرية الزراعة بأسيوط

اسيوط - ضحا صالح

قام فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة اسيوط ، اليوم الثلاثاء بتسليم 123 شهادة أمان ، علي السيدات خلال حفل اقيم بمديرية الزراعة بمحافظة أسيوط ،بحضور المهندس ابراهيم سرور ، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ، والدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، وأمل وجية المقررة المناوبة للفرع بأسيوط و ووفاء عبد المعطي ، ممثل البنك الزراعي وعدد من عضوات فرع القومي للمرأة بالمحافظة

وأوضحت الدكتورة مروة كدواني ، فى كلمتها دور المجلس في تقديم الخدمات للمرأة الفقيرة والمعيلة وكيف يصب ذلك في مصلحة الأسرة والمجتمع ومدي الاستفادة من شهادات أمان التي تقدم للمراة

وقامت اسلام عاطف ، محامية مكتب شكاوي المرأة بالفرع بتقديم شرح كاف وواف عن دور مكتب الشكاوي في تقديم المشورة القانونية والمساعدات المقدمة للمرأة المعيلة والفقيرة ومن جانبها قدمت وفاء عبد المعطي ممثل فرع البنك الزراعي شرح مبسط لشهادات أمان ومدي استفادة السيدات من تلك الشهادات