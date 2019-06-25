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قطاع الأعمال تشكل لجنة لبيان سبب حريق مولد فرن إنتاج الفيرومنجنيز بسيناء

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:56 م
قطاع الأعمال تشكل لجنة لبيان سبب حريق مولد فرن إنتاج الفيرومنجنيز بسيناء شركة سيناء للمنجنيز
كتب عبد الحليم سالم

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وجهت وزارة قطاع الأعمال العام ،الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابع لها شركة سيناء للمنجيز ، بتشكيل لجنة فنية للمعاينة وإجراء تحقيق فوري في أسباب حريق بالمولد القائم بتشغيل فرن إنتاج الفيرومنجنيز بشركة سيناء للمنجنيز ومدى وجود إهمال أو تقصير تسبب فيه، ومدى كفاءة وفاعلية وسائل الامن والسلامة بالشركة، مع تحديد المسئولية عن هذا الحريق، على أن يتم إحاطة الوزارة بنتيجة التحقيق، مع إخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في شأن هذا الموضوع .

وكان قد وقع صباح اليوم الثلاثاء ، حريق بالمولد القائم بتشغيل فرن إنتاج الفيرومنجنيز بشركة سيناء للمنجنيز، وتشير التوقعات المبدئية إلى أن سبب الحريق يرجع إلى أن عملية صب الفيرومنجنيز من فرن الإنتاج إلى قوالب الصب نتج عنها تطاير شظايا وصلت للمولد القائم بتشغيل الفرن مما تسبب في إحتراقه، ولم يسفر الحريق عن اية إصابات للعاملين بالشركة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة سيناء للمنجنيز  ،  يساهم فيها بنك الإستثمار القومي بنسبة 58.78%، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 41.22%، وبعض البنوك  والأشخاص الاعتبارية الأخرى بالنسبة المتبقية.

كما تجدر الإشارة إلى أن الفرن الذي حدث حريق بالمولد الخاص به يمثل إنتاجه حوالي 35% من إنتاج الشركة، وكانت الشركة تهدف لإجراء صيانة للفرن والمولد الخاص به خلال يوليو القادم لذلك قامت الشركة بالتعاقد لإستيراد سبائك الفيرومنجنيز للحفاظ على حصتها السوقية خلال فترة الصيانة، وسيترتب على هذا الحريق زيادة الفترة اللازمة للإصلاح وتشغيل الفرن لتصل لحوالى ستة أشهر.

 

 


شركة سيناء للمنجنيز

حريق سيناء للمنجنيز

القابضة الكيماوية

وزارة قطاع الاعمال

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