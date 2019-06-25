قاضى المعارضات يقرر تجديد حبس المتهم بقتل "مسن" فى السلام 15 يوماً

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطل، لاتهامه بقتل مسن "شاذ" في السلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تلقى الرائد محمد عبدالمنعم رئيس مباحث السلام ثان، بلاغًا، من الأهالى بالعثور على جثة رجل يبلغ من العمر 53 عامًا عاريًا، وبها عدة طعنات متفرقة.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده، إلى أن المجني عليه شاذ جنسيًا ويقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته، وفي يوم الواقعة كان بصحبته عاطل ويمارسان الشذوذ الجنسي مقابل مبالغ مالية، يدفعها المجنى عليه للمتهم، لكن المتهم أصيب بالتعب جراء العلاقة وطلب من المجني عليه التوقف، لكنه رفض فقام بطعنه بسكين في رقبته وبطنه ولاذ بالفرار حتى تم ضبطه، وتحرر المحضر اللازم.