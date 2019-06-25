فيديو وصور.. مأساة طفل بالغربية يحتاج تركيب قطعة سماعة الأذن بعد زراعة القوقعة

الغربية محمد طارق

مأساة حقيقية تعيشها أسرة بمدينة زفتى بمحافظة الغربية ، بعد إن رزقهم الله بالطفل العربى الذى ولد مصاب بتضخم فى الكبد ، وأصيب بفقدان فى السمع بنسبة 90%، وبالفعل حصلنا على موافقة إجراء جراحة زراعة قوقعة على نفقة الدولة بمستشفى وادى النيل بالقاهرة .

وقال أحمد العربى والد الطفل لـ " اليوم السابع " ولد العربى وتم وضعه فى الحضانة بعد ولادته لمدة 20 يوما، واكتشفت بعد ذلك أنه مصاب بتضخم فى الكبد ، وتم عرضة على دكتور متخصص وتم شفائه تماما ، ولكن بقى أثار فقدان السمع بنسبة 90% .

وأضاف قمنا بالبحث كثيرا عن طبيب يعالجه دون فائدة ، وقمنا بالذهاب بعد ذلك إلى أحد الأطباء وأخبرنا أن الطفل فاقد السمع تماما ، وطلب بإجراء بعض الفحوصات واختبار السمع ، فقمت بالذهاب إلى التأمين الصحى بالقاهرة وتم عرض الطفل على الأطباء المتخصصين واخبرونى أن الطفل لم يتمكن من السمع إلا بعد إجراء جراحة زراعة قوقعة بالأذن .

وأشار بعد الخضوع لجميع الإجراءات اللازمة لإجراء العملية وإنهاء الاوراق الخاصة بها ، تم تحديد موعد لاجرائها يوم 2018/11/16 ، وبالفعل تم إجراء العملية بنجاح ، وتم تسليمى الجهاز الخارجى الخاص بالطفل ، وقمت بعد ذلك باجراء البرمجة للطفل والتخاطب فى احد المراكز الخاصة والتى تكلفنى ألف جنية شهريا .

واوضح ان الجهاز الخارجى الذى تم استلامة بعد العملية كان متواجد معه 4 قطع كابلات سماعة ، ولأن الطفل يعانى بتلف فى المخ يقوم من وقت إلى آخر بتحريك الجهاز مما يؤدى إلى تلف هذه القطعة ، فنقوم بتركيب قطعة غيرها حتى انتهت جميعها ، والطفل الآن يحتاج إلى تركيب قطعة ولا اقدر على شراؤها .

وأضاف أنه يعمل عامل ستائر لا يقدر على تحمل كل هذه التكاليف والتى قد تصل إلى أكثر من 3 آلاف جنية شهريا ، بالإضافة إلى تكاليف ومصاريف المنزل وباقى الأطفال ، مطالبا : أصحاب القلوب الرحيمة بمساعدتة فى شراء تلك القطعة لإنقاذ الطفل وتكملت مراحل علاجه ، موضحا أن عنوان الشركة التى يوجد بها القطعة لم يريد الاستفسار ، الدقى شارع التحرير برج رقم 131 .

للتواصل مع الحالة : 01140684144



السماعة التي تحتاج إلى كابل



السماعه



السماعه التي تعيش بها الطفل