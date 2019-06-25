سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. مأساة طفل بالغربية يحتاج تركيب قطعة سماعة الأذن بعد زراعة القوقعة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:30 ص
فيديو وصور.. مأساة طفل بالغربية يحتاج تركيب قطعة سماعة الأذن بعد زراعة القوقعة
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مأساة حقيقية تعيشها أسرة بمدينة زفتى بمحافظة الغربية ، بعد إن رزقهم الله بالطفل العربى الذى ولد مصاب بتضخم فى الكبد ، وأصيب بفقدان فى السمع بنسبة 90%، وبالفعل حصلنا على موافقة إجراء جراحة زراعة قوقعة على نفقة الدولة بمستشفى وادى النيل بالقاهرة .

 

وقال أحمد العربى والد الطفل لـ " اليوم السابع " ولد العربى وتم وضعه فى الحضانة بعد ولادته لمدة 20 يوما، واكتشفت بعد ذلك أنه مصاب بتضخم فى الكبد ، وتم عرضة على دكتور متخصص وتم شفائه تماما ، ولكن بقى أثار فقدان السمع بنسبة 90% .

 

وأضاف قمنا بالبحث كثيرا عن طبيب يعالجه دون فائدة ، وقمنا بالذهاب بعد ذلك إلى أحد الأطباء وأخبرنا أن الطفل فاقد السمع تماما ، وطلب بإجراء بعض الفحوصات واختبار السمع ، فقمت بالذهاب إلى التأمين الصحى بالقاهرة وتم عرض الطفل على الأطباء المتخصصين واخبرونى أن الطفل لم يتمكن من السمع إلا بعد إجراء جراحة زراعة قوقعة بالأذن .

 

وأشار بعد الخضوع لجميع الإجراءات اللازمة لإجراء العملية وإنهاء الاوراق الخاصة بها ، تم تحديد موعد لاجرائها يوم 2018/11/16 ، وبالفعل تم إجراء العملية بنجاح ، وتم تسليمى الجهاز الخارجى الخاص بالطفل ، وقمت بعد ذلك باجراء البرمجة للطفل والتخاطب فى احد المراكز الخاصة والتى تكلفنى ألف جنية شهريا .

 

واوضح ان الجهاز الخارجى الذى تم استلامة بعد العملية كان متواجد معه 4 قطع كابلات سماعة ، ولأن الطفل يعانى بتلف فى المخ يقوم من وقت إلى آخر بتحريك الجهاز مما يؤدى إلى تلف هذه القطعة ، فنقوم بتركيب قطعة غيرها حتى انتهت جميعها ، والطفل الآن يحتاج إلى تركيب قطعة ولا اقدر على شراؤها .

وأضاف أنه يعمل عامل ستائر لا يقدر على تحمل كل هذه التكاليف والتى قد تصل إلى أكثر من 3 آلاف جنية شهريا ، بالإضافة إلى تكاليف ومصاريف المنزل وباقى الأطفال ، مطالبا : أصحاب القلوب الرحيمة بمساعدتة فى شراء تلك القطعة لإنقاذ الطفل وتكملت مراحل علاجه ، موضحا أن عنوان الشركة التى يوجد بها القطعة لم يريد الاستفسار ، الدقى شارع التحرير برج رقم 131 .

للتواصل مع الحالة : 01140684144

السماعة-التي-تحتاج-إلى-كابل
السماعة التي تحتاج إلى كابل

 

السماعه
السماعه

 

السماعه-التي-تعيش-بها-الطفل
السماعه التي تعيش بها الطفل

 

مأساة-طفل-يحتاج-إلى-تركيب-قطعة-للسماعة-الخارجية-بالاذن
مأساة طفل يحتاج إلى تركيب قطعة للسماعة الخارجية بالاذن

مأساة طفل

زراعة قوقعة

قوقعة

فقدان السمع

زفتي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منفذ تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:00 م

ضبط تشكيل "ميرفت والقط" لسرقة الهواتف المحمولة فى الغربية

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:14 م

صور .. ندوة عن سرطان الثدى بمركز شباب السنطة بالتعاون مع نقابة صيادلة الغربية

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:36 م

كلب ضال مسعور يعقر شخصين ويلحق بهما إصابات بالغة فى السنطة بالغربية

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:02 م

مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق السابع فى الغربية

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:52 م

محافظ الغربية: إيردات المحافظة تخطت نصف مليار جنيه لأول مرة منذ 20 عاما

الإثنين، 24 يونيو 2019 07:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

مالى تحقق أكبر فوز فى أمم أفريقيا 2019 برباعية موريتانيا.. فيديو

مالى تحقق أكبر فوز فى أمم أفريقيا 2019 برباعية موريتانيا.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة