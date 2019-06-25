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فيديو..لحظة ضبط عصابة سرقت 200 طن بترول خام من الخطوط بالإسكندرية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:03 م
فيديو..لحظة ضبط عصابة سرقت 200 طن بترول خام من الخطوط بالإسكندرية
كتب محمود عبد الراضي

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رصد فيديو نجاح أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب..إستولوا على حوالى 200 طن بترول خام.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية ، حيث  أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام 10عناصر إجرامية (سبق إتهامهم فى العديد من القضايا "سرقة- تبديد- تموين- سلاح أبيض- مخدرات- بلطجة- سلاح نارى" ومحكوم على أحدهم بالحبس سنتين فى قضية سلاح نارى) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خط البترول الخام القادم من ميناء الحمراء بمطروح إلى محطة كرير بالإسكندرية التابع لشركة أنابيب البترول عن طريق إحداث ثقوب وتثبيت محابس به ونقل المواد البترولية، بإستخدام سيارة مجهزة بفنطاس، فتم ضبطهم.

 


بترول

سرقة بترول

سرقة خطوط البترول

سرقة المواد البترولية

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