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فيديو.. "طموح زايد" شعار الإمارات لأول مهمة عربية فى الفضاء سبتمر المقبل

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:17 م
فيديو.. "طموح زايد" شعار الإمارات لأول مهمة عربية فى الفضاء سبتمر المقبل الشيخ زايد
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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اعتمد مركز محمد بن راشد للفضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، شعار أول مهمة فضاء إماراتية عربية تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية فى 25 سبتمبر المقبل، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذى أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى العام 2017 بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

 

 

ويجسد شعار المهمة طموح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فى وصول أبناء الإمارات إلى الفضاء خاصة أنه آمن بقدراتهم واهتم بدخول دولة الإمارات العربية المتحدة هذا القطاع.

 

وسيرافق شعار المهمة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في شهر سبتمبر المقبل.


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طموح زايد

هزاع المصورى

الامارات

الفضاء

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