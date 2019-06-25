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فيديو.. حملات تموينية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وملاحقة السلع الفاسدة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:55 م
فيديو.. حملات تموينية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وملاحقة السلع الفاسدة الأسواق ـ ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.


اغذية فاسدة

تموين

الاغذية الفاسدة

مراقبة الاسواق

الاستيلاء على الدعم

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