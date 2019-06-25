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فى كاريكاتير ذا ويك.. ترامب المشتت بين بولتون والبنتاجون بشأن إيران

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:17 م
فى كاريكاتير ذا ويك.. ترامب المشتت بين بولتون والبنتاجون بشأن إيران ترامب المشتت بين بولتون والبنتاجون بشأن إيران
كتبت: إنجى مجدى

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سلطت مجلة "ذا ويك" الأمريكية، الضوء على الخلاف داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع إيران، مشيرة فى كاريكاتير إلى النزاع بين فريقين بشأن شن الحرب والتصعيد ضد الجمهورية الإسلامية الشيعية.
 
الخلاف داخل إدارة ترامب حول إيران
الخلاف داخل إدارة ترامب حول إيران
 
وبحسب الكاريكاتير، الثلاثاء، فإن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يبدو مشتتا بين الفريقين المتنازعين وهم جون بولتون، مستشار الأمن القومى، وهو من صقور الإدارة الأمريكية الذى يفضل خيار الحرب، فى مواجهة البنتاجون الذى يرى عسكريوه بدائل أخرى. وصور الرسم دماغ ترامب بالغرفة المضطربة بالفعل. 
 
 

دونالد ترامب

البنتاجون

ايران

جون بولتون

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