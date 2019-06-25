فى عيدها الـ51.. تعرف على تاريخ الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

كتبت سارة علام

تحتفل الكنيسة القبطية اليوم الثلاثاء، بالعيد 51 لتأسيس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، التى افتتحت فى الـ25 من يونيو 1968، حيث بنيت على أرض الأنبا رويس بجوار الكنيسة البطرسية، التى بناها بطرس باشا غالى.

فى النقاط التالية تعرف على تاريخ مقر حكم البطريرك القبطى:

1- تقع الكاتدرائية فى حى العباسية، وقد تبرع الرئيس جمال عبدالناصر لبنائها بعدة آلاف من الجنيهات، وحضر حفل افتتاحها ومعه الإمبراطور هيلا سلاسي إمبراطور الحبشة (إثيوبيا)، وكان بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية وقتها هو الأنبا كيرلس السادس.

2- لأرض كنيسة الأنبا رويس قصة ففى 1937 أراد وزير الداخلية الاستيلاء على الأرض لأنها كانت مدافن، وطلبت الحكومة نقلها إلى أرض الجبل الأحمر والاستحواذ على الأرض الأصلية لاتساع مساحتها ولأهمية موقعها.

3- ظلت المفاوضات بين الكنيسة ووزيريّ الداخلية والصحة حتى 1943، و خلال هذه السنوات كتب حبيب المصرى، 3 مذكرات دفاعًا عن حق الأقباط فى ملكية الأرض؛ إحداها لرئيس الديوان الملكى، واثنين لوزيرين أخرين وبعد نجاح مسعاه، قرر الوزيران ووافقهما رئيس الوزارة على تمليك أرض الأنبا رويس للكنيسة، بشرط بناء منشآت عليها لا تدر أى ربح خلال خمس عشرة سنة، وإلا تستولى الحكومة على الأرض.

4- فاز المهندسان دكتور عوض كامل وسليم كامل فهمى في مسابقة رسم وتصميم الكاتدرائية، ونفذ التصميم الإنشائى دكتور ميشيل باخوم أشهر مهندسى الإنشاءات في مصر، ونفذت شركة النيل العامة للخرسانة المسلحة "سيبكو" المبنى العملاق للكاتدرائية، حيث تم تصميم الكاتدرائية على شكل صليب.

5- تم وضع حجر الأساس يوم 24 يوليو 1965م بحضور جمال عبد الناصر، وفى الـ25 من يونيه 1968م افتتحت الكاتدرائية رسميا بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلا سلاسي إمبراطور أثيوبيا وممثلى مختلف الكنائس.

6- فى صباح الأربعاء 26 يونيه 1968 احتفل بإقامة الصلاة على مذبح الكاتدرائية، وفى نهاية القداس حمل البابا كيرلس السادس رفات القديس مارمرقس إلى حيث أودع فى مزاره الحالى تحت الهيكل الكبير فى شرقية الكاتدرائية.

7- العام الماضى، افتتح البابا تواضروس الثانى أعمال التجديد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية فى يوبيلها الخمسين، بعدما أطلق مسابقة لرسم حوائطها وجدرانها ومذابحها والشرقيات، وفازت به مجموعات مختلفة من الفنانين.