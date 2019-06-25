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فلكيا.. الخميس 4 يوليو غرة شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:00 ص
فلكيا.. الخميس 4 يوليو غرة شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا غرة شهر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يولد هلال ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 16 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى، يوم الثلاثاء 2 يوليو المقبل، وهو اليوم السابق ليوم الرؤية.

وفى يوم الرؤية يوم الأربعاء 29 من شوال لعام 1440 هجريا الموافق 3 يوليو المقبل يبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة لمدة 46 دقيقة، أما فى باقى المحافظات فيبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 46  و47  دقيقة .

ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين 35 و 56 دقيقة.

وكشف معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أنه بذلك تكون غرة شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا فلكيا الخميس 4 يوليو .

 

 
 
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هلال ذو القعده

ذو القعده

البحوث الفلكيه

هلال القمر

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