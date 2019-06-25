غدا.. رئيس الوزراء يستعرض مؤشرات الاقتصاد المصرى بالمنتدى العربى الألمانى

رسالة برلين - هند مختار

يلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، غدا الأربعاء كلمة خلال فعاليات المنتدى الإقتصادى العربى الألمانى الذى يعقد بالعاصمة الألمانية برلين ، يستعرض خلالها مؤشرات الإقتصاد المصرى .

وتأتى أهمية مشاركة مصر في المنتدى هذا العام، كونها ضيف شرف الدورة الحالية، وتُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.

ومن المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء أيضا فى ثالث أيام زيارته لألمانيا وزير الإقتصاد والطاقة الألمانى ووزير النقل والبنية التحتية الرقمية الألمانى .