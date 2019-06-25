سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غدا.. التخطيط تُطلق فعاليات يوم الخدمة المدنية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:50 ص
غدا.. التخطيط تُطلق فعاليات يوم الخدمة المدنية وزارة التخطيط
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غداً الثلاثاء، فعاليات يوم الخدمة المدنية تحت عنوان "الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل"، وذلك في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أنه من المقرر أن تفتتح وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فعاليات اليوم وذلك بحضور عدد من القيادات الإعلامية وممثلي مؤسسات الدولة.

وأكدت على الدور المهم الذي يقوم به العاملون في النهوض بالجهاز الإداري للدولة بتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلي جهاز كفء لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وتتناول جلسات يوم الخدمة المدنية مناقشة عدد من الموضوعات المهمة والتي تتناول الحديث حول خطة الاصلاح الإداري ومحاورها متمثلة في محور الإصلاح التشريعي، ومحور التطوير المؤسسي، ومحور التدريب وبناء القدرات ومحوري بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة، كما تتناول جلسته الختامية نقاش مفتوح حول مستقبل الإصلاح الإداري في مصر.


رؤية مصر 2030

وزارة التخطيط

الإصلاح الإداري

الإصلاح التشريعي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة