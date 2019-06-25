على غرار GOT.. زعيمة حزب معارض تتوعد أردوغان: winter is coming

كتب بلال رمضان

على غرار المسلسل العالمى Game Of Thrones، وجهت زعيمة حزب "جيد" التركى المعارض، مرال أقشنر، رسالة إلى رجب طيب أردوغان رئيس تركيا وحزبه العدالة والتنمية، بعد هزيمته فى الانتخابات البلدية فى مدينة إسطنبول، إذ اعتبرت أن هذه الهزيمة بمثابة تهديد صريح على غرار جملة winter is coming والتى استخدمت كثيرا فى أحداث المسلسل الفانتازى للتحذير من "الوايت ووكرز" وخطرهم.

قالت زعيمة حزب جيد، تعليقا على فوز أكرم أمام أغلو: إنها حقبة جديدة فى تركيا، وبالنسبة إلى أردوغان وحزبه فإنها بداية النهاية والشتاء قادم لا محالة.

وبحسب الفيديو الذى نشره حساب "شئون تركية" على موقع التغريدات "تويتر"، فإن مرال أقشنر، قالت خلال رسالتها التى وجهتها إلى أردوغان، إن "الأمة التركية ليست عاجزة لكى تعين صهرك وزيرا للاقتصاد، أفصل صهرك وعين طاقم اقتصادى لائق كى ينقذ الاقتصاد المتدهور".