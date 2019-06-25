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علماء: تغير المناخ يهدد الآثار الإغريقية فى اليونان (صور)

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:03 م
علماء: تغير المناخ يهدد الآثار الإغريقية فى اليونان (صور)
رويترز

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قال علماء إن تغير المناخ يهدد الآثار الإغريقية فى اليونان ومن بينها الأكروبول أحد أكثر المواقع الأثرية استقبالا للزوار فى العالم.

فتلوث الهواء والأمطار الحمضية تؤدى إلى تآكل الرخام كما أن الظواهر المناخية الشديدة مثل الجفاف أو السيول تسببت فى مشكلات هيكلية للجدران والمعابد القديمة.

وهضبة الأكروبول التى أقيم عليها معبد البارثينون هى أكثر المواقع الأثرية اليونانية احتفاظا بهيئتها الأصلية لكن هناك دلائل على أن تغير المناخ يؤثر بشكل متزايد على هذا الأثر.

وقالت ماريا فلازاكى من وزارة الثقافة اليونانية لرويترز "أسوار المدينة (القديمة) بها تآكل أكثر مما كان فى السابق".

ويرجع معبد البارثينون المقام على صخرة الأكروبول في قلب العاصمة اليونانية إلى العصر الكلاسيكي اليوناني في القرن الخامس قبل الميلاد.

وبذلت الجهود على مدى عقود لحماية الأكروبول والحفاظ على آثاره وجرى تسريع العملية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي لكن البلاد تضم المئات، إن لم يكن الآلاف، من الآثار المعرضة لعوامل التعرية.

وقالت فلازاكي "كل عام تأتينا مزيد من الحالات... نقدم مزيدا من المال، أموالا غير متوقعة لحماية أسوار المدن (القديمة) التي لم تكن تواجه مشكلات من قبل، ولحماية المنطقة الساحلية".

وتضررت منطقة أثينا الأوسع نطاقا بسبب فيضانات شديدة وحرائق غابات في السنوات العشر الماضية. وهدد حريق غابات عام 2007 في شبه جزيرة بيلوبونيس بتدمير معابد واستادات في اوليمبيا القديمة مهد الألعاب الأولمبية.

أحد-المعابد-الإغريقية-تحت-الترميم
أحد المعابد الإغريقية تحت الترميم
الأثار-الإغريقية-ضحية-التغير-المناخى
الأثار الإغريقية ضحية التغير المناخى
الأثار-اليونانية-تعانى-من-التغيرات-المناخية
الأثار اليونانية تعانى من التغيرات المناخية
التغير-المناخى-يترك-تداعياته-على-الأثار-باليونان
التغير المناخى يترك تداعياته على الأثار باليونان
معبد-يونانى
معبد يونانى

 

 

تغير المناخ

اليونان

أثار اليونان

الأثار الإغريقية

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