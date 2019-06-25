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طائرة كويتية تتعرض لحادث ارتطام بعد هبوطها بفرنسا دون إصابات

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:40 ص
طائرة كويتية تتعرض لحادث ارتطام بعد هبوطها بفرنسا دون إصابات طائرة ركاب _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، مساء الإثنين، أن طائرتها المتجهة إلى مدينة نيس الفرنسية، تعرّضت لحادث ارتطام فى جناحها الأيسر، بعد هبوطها بالمطار الفرنسى، مؤكدةً "إنزال جميع الركاب بسلام من دون إصابات .

وقالت الشركة فى بيان صحفى، إن طائرتها من طراز "بوينج" فى الرحلة عدد 182 نحو نيس، تعرّضت فى تمام الساعة 5.20 مساءً بتوقيت المدينة الفرنسية، لارتطام طرف الجناح الأيسر ببوابة الجسر الأوسط، الممتدّ من مبنى المطار إلى الساحة، وذلك نتيجة خطأ ارتكبه مُوجِّه المطار، عند إرشاده طاقم الطائرة.

وأشارت "الكويتية" إلى إنزال جميع الركاب والطاقم بطريقة اعتيادية من البوابة الأمامية للطائرة، بلا إصابات أو أضرار، لافتةً إلى إلغاء الرحلة، الإثنين، من نيس إلى الكويت.

وقالت الشركة إن إداراتها المعنية تعكف على اتخاذ الإجراءات اللازمة، بغية توفير الحجوزات البديلة والسكن الملائم لجميع العملاء المُقرَّر سفرهم على الرحلة الملغية

وذكرت أن الجهاز الفنى باشر الترتيبات الضرورية لإصلاح الضرر، الذى أصاب جناح الطائرة، فى أسرع وقت ممكن، فضلاً عن إجراء التحقيقات مع السلطات الفرنسية المعنية، حول ملابسات الحادث.


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دون إصابات

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