ضبط 850 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بإبشواى فى الفيوم

تمكنت حمله تموينية بإشراف عبد الفتاح شرف وكيل وزاره تموين الفيوم، من ضبط كمية من الدقيق المدعم قبل تهريبه لبيعه بالسوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت حملة برئاسه المهندس وليد حسان مدير عام إدارة تموين أبشواى والمهندس توبة محمد سيد رئيس الرقابة بتموين أبشواى، تمكنت من ضبط 700 كيلو دقيق مدعم خاص بالمستودعات، بناحيه أبو شنب، وتحرر محضر برقم 7226 جنح أمن دولة طوارئ.

كما تم ضبط 150 كيلو دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز بناحيه شكشوك وتحرر محضر برقم 6616 جنح أمن دوله طوارئ، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.