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ضبط 4071 هاربا من أحكام وتحصيل 113589 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:11 ص
ضبط 4071 هاربا من أحكام وتحصيل 113589 غرامات فى حملة أمنية بالغربية ضبط متهمين - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4071 متهما، منهم 8 متهمين هاربين من جنايات، و 1127 حكما جزئيا، و143 حكم مستأنف، 2754 حكم غرامات، 39 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 113 ألفا 589 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 

 


مدير امن الغربية

ضبط الخارجين عن القانون والهاربين

تنفيذ الاحكام

ضبط هاربين من جنايات

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