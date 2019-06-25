ضبط 27 محضر تموينى بمراكز محافظة أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، ومن خلال الحملات المفاجئة على المخابز، والمحلات التجارية بقرى "العدر وبهيج ونجع عبدالرسول" بمركز أسيوط، ومركز الفتح، من تحرير 27 محضر تموينى متنوع.

وكانت حملة تموينية، برئاسة ثابت خليف مساعد مدير مديرية التموين بأسيوط، وممدوح محمد حماد مفتش تموين، قد تمكنت من تحرير 22 محضر تموينى، بقرى العدر، وبهيج، ونجع عبد الرسول، بمركز أسيوط، حيث تم تحرير محضر 13 نقص وزن، و3 محاضر نقص مواصفات، و3 نظافة، ومحضر لمخبز مغلق بالأقفال الحديدية، وآخر توقف عن الإنتاج، ومحضرآخر عدم وجود لوحة اعلانية خاصة بمواعيد المخبز، وعدم وجود سجل تفتيش.

وفى مركز الفتح، تمكنت الحملات الأمنية، برئاسة ممدوح محمد حماد مفتش التموين، تم تحرير 5 محاضر، أحدهما لمحضر منتهى الصلاحية، وآخر لمزاولة نشاط بدون ترخيص، وعدم إعلان عن أسعار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار إستكمال الإجراءات القانونية.