ضبط مستريح جديد جمع 1.5 مليون جنيه من ضحاياه بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي - محمود مقبول

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط صاحب مكتب مقاولات بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من 3 مواطنين بقيام أحد الأشخاص (صاحب مكتب مقاولات عمومية - مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج) بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (1,500,000 جنيهن لتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى وتجارة الأراضى مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.. بالفحص والتحرى تبين صحة الواقعة وتبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العانة باتخاذ الإجراءات القانونية.