ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

كتب محمود عبد الراضى

ضربات أمنية متلاحقة للعناصر الإخوانية التى تخطط لاستهداف مؤسسات الدولة، حيث تم ضبط عدد من هؤلاء الأشخاص، من بينهم مدير مكتب عضو مجلس النواب أحمد طنطاوى، وآخرين من العاملين معه، والذين يجرى معهم التحقيقات فى الواقعة.

كان الأمن الوطنى، قد ألقى القبض على 8 كوادر إرهابية، خططوا لارتكاب أعمال تخريبية فى ذكرى 30 يونيو المقبلة، من خلال توفير أموال لأعمال العنف بواسطة 19 شركة إخوانية.

والمقبوض عليهم هم: "مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم وحسن محمد حسن بربري".