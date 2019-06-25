ضبط مدير جمعية زراعية بالدقهلية وفنى شئون هندسية وآخر أثناء تلقى رشوة

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية، من إلقاء القبض على مدير جمعية زراعية، ورئيس مكتب خدمات، وفنى شئون هندسية، أثناء تلقى رشوة للحصول على رخصة بناء لمبنى مخالف.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بتمكن العقيد أحمد العجوز رئيس مباحث الأموال العامة، من ضبط "ع. ع. م" مدير الجمعية الزراعية بمنشاة السلام بمحلة دمنة، "و ج م ع" 58 سنة، مدير مكتب خدمات بمنشة السلام، وفنى شئون هندسية، أثناء تلقى رشوة 50 ألف جنيه، من "م أ ش" نجار مسلح، ومقيم ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، وذلك لتسهيل البناء على أرض زراعية بمساحة 250 متر بحوض الغفاير، بناحية مركز محلة دمنة لارض ملك الشاكي وعدم تحرير مخالفات له، وتم ضبط المتهمين أثناء تلقى الرشوة، وتم تحرير المحضر رقم 1022 لسنة 2019، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.