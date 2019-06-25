سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط صاحب محل ملابس للنصب على مواطنين بزعم توظيفهم بالحكومة فى سوهاج

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:05 ص
ضبط صاحب محل ملابس للنصب على مواطنين بزعم توظيفهم بالحكومة فى سوهاج حبس
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد بسوهاج من ضبط صاحب محل ملابس ويقيم بدائرة مركز طهطها شمال سوهاج وذلك لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء  على مبالغ مالية كبيرة مقابل توفير فرص عمل لهم بوزارتى الكهرباء والنقل.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغات متعددة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بسوهاج تفيد تضرر بعض الأشخاص من تاجر ملابس لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم دون ردها.

وبالفحص تبين من التحريات تقدم سعيد ع ع ت  32 سنة حاصل علي دبلوم صناعة ويقيم نجع تمام دائرة مركز جزيرة شندويل " 3 " أخرين بتضررهم من  جبرائيل ف د 34 سنة صاحب محل ملابس ويقيم دائرة مركز طهطا لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت "77700 " ألف جنيهاً مقابل تدبير فرص عمل لهم بوزارة الكهرباء وهيئة السكك الحديدية إلا أنه لم يفى بوعده أو رد تلك المبالغ .

بمواجهة المتهم بالبلاغات المقدمة ضده  اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة.

 


سوهاج

الاموال العامة بسوهاج

مركز طهطا

مديرية امن سوهاج

قضايا النصب

الحكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة