ضبط صاحب محل ملابس للنصب على مواطنين بزعم توظيفهم بالحكومة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد بسوهاج من ضبط صاحب محل ملابس ويقيم بدائرة مركز طهطها شمال سوهاج وذلك لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة مقابل توفير فرص عمل لهم بوزارتى الكهرباء والنقل.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغات متعددة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بسوهاج تفيد تضرر بعض الأشخاص من تاجر ملابس لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم دون ردها.

وبالفحص تبين من التحريات تقدم سعيد ع ع ت 32 سنة حاصل علي دبلوم صناعة ويقيم نجع تمام دائرة مركز جزيرة شندويل " 3 " أخرين بتضررهم من جبرائيل ف د 34 سنة صاحب محل ملابس ويقيم دائرة مركز طهطا لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت "77700 " ألف جنيهاً مقابل تدبير فرص عمل لهم بوزارة الكهرباء وهيئة السكك الحديدية إلا أنه لم يفى بوعده أو رد تلك المبالغ .

بمواجهة المتهم بالبلاغات المقدمة ضده اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة.