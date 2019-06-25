ضبط أغذية وحلويات وسلع منتهية الصلاحية فى حملة مكبرة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن ضبط أغذية وحلويات وخضروات وعصائر فاسدة قبل بيعها بمركز الفرافرة.

وقالت وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة مشرف، أنه تم ضبط أغذية وفواكه وخضروات وحلويات منتهية الصلاحية و فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة مشتركة بين إدارة الطب الوقائي بالمديرية بقيادة الدكتور صلاح محمد علي، وكيل المديرية، والجهات الأمنية، بمركز الفرافرة جري تنفيذها علي مدار الـ24 ساعة الماضية.

أضافت مشرف، أن الحملة ضبطت تفاح، طماطم، و دجاج مخلي" بانيه"، فانيليا، كاستر، كيلك بطعم الفواكه، بسكويت محشو بالشيكولاتة، و جم جبنة مش، و جبن مطبوخ " نستو"، لبن رايب سادة، و لبن رايب بالفواكه، و عصير فواكه، سحلب، حلاوة طحينية محشوة، و عصير مانجو، حلاوة طحينية، ، وجري توقيع الغرامات المالية، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وجري إعدام جميع المضبوطات خلال فعاليات الحملة، لضمن عدم وصولها للمواطنين، حفاظا علي صحتهم.

وأشارت إلي، أن المديرية تكثف حاليا حملات الطب الوقائي المتمثلة في التفتيش علي الأغذية تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في مراقبة جودة المعروضات من السلع بالأسواق والمحلات التجارية، مضيفةإن الحملة جري تنفيذها من خلال إدارة الطب الوقائي بإشراف الدكتور صلاح محمد علي، وتفتيش الأغذية وإدارة الفرافرة الصحية، بقيادة الدكتور علي حسن علي، مدير الإدارة، وعضوية حمادة سيف النصر زكي مراقب أول أغذية بالإدارة الصحية بالفرافرة.