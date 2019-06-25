صور.. وكيل "صحة الأقصر" يتفقد مستشفى إسنا الجديدة قبل افتتاحها

الأقصر – أحمد مرعى

زار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، مقر مستشفى إسنا الجديدة بكورنيش النيل والتى يجرى حاليًا تجهيزها وفرشها بالكامل لافتتاحها قريبًا لخدمة أهالى المدينة، لخدمة أكثر من 350 ألف مواطن بالمدينة الأكبر جنوبى محافظة الأقصر.

ورافق وكيل وزارة الصحة خلال الجولة الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، ولجنة طبية من مديرية الشئون الصحية، وذلك لتفقد ووضع آخر اللمسات النهائية قبل الافتتاح، حيث أن العمل بالمستشفى تعدى الـ99% حاليًا ويجرى فرشها ووضع الرتوش النهائية بالمدينة لخدمة الأهالي.

وقال وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن مستشفى إسنا الجديدة تنتظر خلال الأيام المقبلة الافتتاح الرسمى لها، حيث أنها ستصبح صرح طبى لخدمة مرضى قرى ونجوع إسنا، والتى تقام على مساحة حوالى 11 ألف متر مربع، وتتكون من 6 طوابق بالإضافة للطابق الأرضى، وتم تصميمها لتحتوى على 250 سرير و77 غرفة إقامة و8 غرف إفاقة و2 غرفة عمليات ولادة قيصرى وكشكين ولادة و9 غرف عمليات، وتم تجهيز غرف داخلها لقسم المناظير وقسطرة القلب، وقسم الحضانات به 13 حضانة، وقسم الرعايات به 28 سرير رعاية مركزة، وقسم آخر للإفاقة به 7 أسرة، بالإضافة إلى قسم الاستقبال والطوارئ على 7 أسرة ملاحظة وغرفة عزل، وسريرى إنعاش و4 أسرة فرز، وسرير صدمة وغرفة عمليات صغيرة، و5 معامل و15عيادة خارجية، وصيدلية بالإضافة إلى غرفة للأشعة مجهزة لتركيب كافة أجهزة الأشعة الحديثة والرنين المغناطيسى، والمقطعية، وقسم للسكن الداخلى للأطباء وآخر للتمريض مجهزين على أعلى مستوى لخدمة الفريق الطبى داخلها.

ومن المقرر أن تقدم المستشفى الجديدة خدمات تليق بأهالى المدينة بصورة مختلفة تمامًا عن السابق فى السنوات الماضية، ويجرى العمل مع افتتاح المستشفى التعاقد فى العمالة والتوظيف بأقسام النظافة والأمن والصيانة وتقديم تدريبات لهم بتلك الأعمال، موضحًا أنه يوجد مبنى خلفى لمستشفى إسنا سيضم مطبخ ومغسلة وغرفة للنفايات وقسم العلاج الطبيعى، وغرفة الغازات وحدة التعقيم، بالإضافة إلى مخازن الرئيسية الصيدلية الرئيسية.































