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صور.. مقر بيت العائلة المصرية فى برلين يتزين بالأعلام لتشجيع المنتخب غدا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:53 م
صور.. مقر بيت العائلة المصرية فى برلين يتزين بالأعلام لتشجيع المنتخب غدا مقر بيت العائلة المصرية ببرلين
كتب محمود راغب

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يستعد بيت العائلة المصرية بألمانيا، لمتابعة مبارة المنتخب المصرى مع منتخب الكونغو الديمقراطية، المقرر إقامتها غدا الأربعاء فى ثانى مباريات المنتخب ببطولة الأمم الإفريقية.

وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، فى تصريحات خاصة "اليوم السابع"، إنه تم تجهيز مقر بيت العائلة المصرية ومقره برلين لاستقبال أبناء الجالية المصرية لمتابعة المبارة ومؤازرة منتخبنا المصرى ببطولة الأمم الإفريقية.

وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، أنه تم تزيين مقر بيت العائلة المصرية ببرلين بأعلام مصر وصور المنتخب وتيشرتات المنتخب تعبيرا عن حبهم لمنتخب بلادهم الأم مصر ومؤازرته فى مشواره بالبطولة الإفريقية.

ويلتقى المنتخب المصرى غدا الأربعاء منتخب الكونغو الديمقراطية فى ثانى مبارياته بالبطولة الإفريقية التى تستضيفها مصر.

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