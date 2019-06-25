صور.. مدينة القرنة تنفذ 5 قرارات تعدى على 850 مترا من أراضى الدولة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة اللواء سعد البدرى رئيس مركز القرنة، حملة مكبرة لإزالة التعديات فى المهد بقرية الأقالتة، شملت تنفيذ 5 قرارات على مساحة 850 متر مربع.

شارك فى الحملة، كل من اللواء سعد البدرى رئيس مركز المركز، وحجازى النحاس نائب رئيس المركز، وحسام عوض الله رئيس قرية الأقالتة، ومسئولى الادارة الهندسية، يأتى ذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة لاسترداد كافة الأراضى المنهوبة.