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صور.. مدينة القرنة تنفذ 5 قرارات تعدى على 850 مترا من أراضى الدولة بالأقصر

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:37 م
صور.. مدينة القرنة تنفذ 5 قرارات تعدى على 850 مترا من أراضى الدولة بالأقصر حملة ازالة التعديات
الأقصر – أحمد مرعى

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة اللواء سعد البدرى رئيس مركز القرنة، حملة مكبرة لإزالة التعديات فى المهد بقرية الأقالتة، شملت تنفيذ 5 قرارات على مساحة 850 متر مربع.
 
شارك فى الحملة، كل من اللواء سعد البدرى رئيس مركز المركز، وحجازى النحاس نائب رئيس المركز، وحسام عوض الله رئيس قرية الأقالتة، ومسئولى الادارة الهندسية، يأتى ذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة لاسترداد كافة الأراضى المنهوبة.
 
تنفيذ 5 قرارات تعدى على 850 متر من أراضى الدولة غربى الأقصر (1)
تنفيذ 5 قرارات تعدى على 850 متر من أراضى الدولة غربى الأقصر 

تنفيذ 5 قرارات تعدى على 850 متر من أراضى الدولة غربى الأقصر (2)
تنفيذ 5 قرارات تعدى على 850 متر من أراضى الدولة غربى الأقصر 

تنفيذ 5 قرارات تعدى على 850 متر من أراضى الدولة غربى الأقصر (3)
تنفيذ 5 قرارات تعدى على 850 متر من أراضى الدولة غربى الأقصر 

تنفيذ 5 قرارات تعدى على 850 متر من أراضى الدولة غربى الأقصر (4)
تنفيذ 5 قرارات تعدى على 850 متر من أراضى الدولة غربى الأقصر 

تنفيذ 5 قرارات تعدى على 850 متر من أراضى الدولة غربى الأقصر (5)
تنفيذ 5 قرارات تعدى على 850 متر من أراضى الدولة غربى الأقصر

 


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