سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. مدارس النيل المصرية تجرى المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:58 م
صور.. مدارس النيل المصرية تجرى المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين مدارس النيل تجري المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل إدارة مدارس النيل المصرية، التابعة لوزارة التربية والتعليم، إجراء المقابلات الشخصية لقبول الطلاب للعام الدراسى الجديد 2019/2020، فى محافظات "القاهرة، الجيزة، المنوفية، الأقصر، أسيوط، دمياط، وأسوان" ، والتى تستمر حتى يوم 27 يونيو الجارى.
 
وتعقد اختبارات قبول الطلاب للمراحل من Kg1  حتى G4 داخل نفس مقر المدرسة بالنسبة لفروع مدارس النيل المصرية في "المنوفية، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط"، أما بالنسبة لفرعى "الأندلس والياسمين" والقاهرة الجديدة تتم اختبارات القبول بمقر المدرسة بمدينة الشروق، وبالنسبة لفرع الشيخ زايد فتنعقد الاختبارات بالشيخ زايد.
 
وشهدت اختبارات قبول الطلاب بمدارس النيل إقبالاً غير مسبوق، حيث  يجرى العمل على قدم وساق لدى كافة أفراد المنظومة منذ أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تكليفه الرئاسى بضرورة التوسع فى إنشاء هذه المدارس، لأنها خدمة تعليمية متميزة جداً لأبناء الوطن بمختلف أنحاء الجمهورية.
 
وتعقد دورة تأهيلية للطلاب المقبولين بمدارس النيل الدولية قبل بداية العام الدراسى سيتم الإعلان عن تفاصيلها عن طريق البريد الإلكترونى المدون في الطلب المقدم.
 
الجدير بالذكر أن مدارس النيل المصرية هى مدارس مصرية بمعايير دولية تقدم نموذجاً تعليمياً دولياً بهوية مصرية يعتمد على مناهج مصممه بأحدث المعايير العالمية وتمنح الطلاب الخريجين شهادات معتمده دولياً حيث أن المحتوى التعليمي الذى يتم تقديمه فى مدارس النيل المصرية يتم عبر شراكة استراتيجية مستدامة مع جامعة كامبريدج البريطانية بمستوى جودة خدمة ينافس تلك المقدمة من المدارس الدولية، بمصروفات تنافسية للأسر متوسطة الدخل غير القادرين على رسوم المدارس الدولية مرتفعة التكلفة.
مدارس النيل المصرية تجري المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين (1)
مدارس النيل المصرية تجري المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين (1)

 

مدارس النيل المصرية تجري المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين (2)
مدارس النيل المصرية تجري المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين (2)

 

 

مدارس النيل المصرية تجري المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين (3)
مدارس النيل المصرية تجري المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين (3)

 

 

مدارس النيل المصرية تجري المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين (4)
مدارس النيل المصرية تجري المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين (4)

 


التربية والتعليم

مدارس النيل

مقابلات طلاب مدارس النيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة