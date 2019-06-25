صور.. محافظ جنوب سيناء يوزع 6 موتوسيكلات على ذوى الاحتياجات الخاصة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

وزع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، عدد 6 موتوسيكلات على 6 مواطنين بديوان عام المحافظة، فى إطار توجيهات بالتخفيف عن المواطنين من ذوى الاختياجات الخاصة.

جاء ذلك فى حضور اللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة وزيدان عبد الغفار زيدان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.



محافظ جنوب سيناء يوزع 6 موتوسيكلات لذوى الاحتياجات الخاصة



محافظ جنوب سيناء يوزع 6 موتوسيكلات لذوى الاحتياجات الخاصة



محافظ جنوب سيناء يوزع 6 موتوسيكلات لذوى الاحتياجات الخاصة