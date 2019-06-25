صور.. محافظ الوادى الجديد يشهد تجربة أكبر سيارة إطفاء هيدروليكية

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تدشين أول سيارة منصة هيدروليكية التابعة لإدارة الحماية المدنية بالمحافظة، وذلك بحضور حنان مجدى نائب المحافظ واللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

وشهد الزملوط تجربة حيه لتشغيل السيارة التى يبلغ أرتفاعها 55م لتصل للأدوار العليا بالأبراج السكنية، لإنقاذ الأرواح وإجلائهم من مكان الحادث، وكذلك تعمل لإطفاء وإخماد الحرائق إن وجدت، بالإضافة إلى أنها مزودة بعدد 3 كاميرات و (2) كشاف علوى و(1) باسكت، وذلك بتكلفة إجماليه 25 مليون جنيه .

وأكد الزملوط، على أنه تم دعم المحافظة بالسيارة بعد التنسيق مع الوزارات المعنية وسيتم تشغيلها بمركز الخارجة، وسيتم دعم باقى المراكز بسيارات مماثلة فى الفترة القادمة .

وترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور حنان مجدى نائب المحافظ، واللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

ووجه الزملوط خلال الاجتماع بتكليف رؤساء المدن بالتعاون مع الجهات المعنيه بالمتابعة الشهرية للمشروعات الاستثمارية المقامة بالمحافظة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ والتعرف على الصعوبات التى تواجه الشركات المنفذة وخاصة مشروعات زراعة النخيل وذلك للعمل على سرعة حلها.

ووجه أيضا بسرعة الانتهاء من حصر كافة الصوب الزراعية بالمحافظة وأنواع الزراعات ونسب التنفيذ للتأكد من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات والفاكهة وتوفيره للمواطنين بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق .

وكلف الزملوط أيضا الوحدات المحلية وكافة القطاعات بالمحافظة بإعداد خطة لكل مركز وقطاع تشمل الإنجازات والمشروعات المقرر افتتاحها بالعيد القومى للمحافظة، وذلك من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات .

وتم خلال الاجتماع الموافقة على تخصيص مساحة 3000 لإنشاء مكتبه مصر العامة بمدينة موط بالمجان، وتخصيص مساحة 700 لإنشاء فرع للبك الأهلى بمدينة موط بالداخلة، وكذلك تخصيص مساحة 1282.5 بالثمن لإقامة فرع لبنك فيصل الإسلامى بمدينة الخارجة .

كما وافق المجلس على منح إحدى شركات الإستثمار الزراعى الضوابط والشروط ونفس التيسيرات المقدمة لإقامة مشروعات نخيل، بشرط الإلتزام بزراعه نخيل فقط .

ومن جانب أخر غرس طلاب وتلاميذ مدارس إدارة الخارجة التعليمية وقطاع المنيرة التعليمى بمحافظة الوادى الجديد فسائل أشجار" المُورينجا " ذات القيمة الاقتصادية والفوائد والآثار الصحية والطبية الكبيرة، بحضور مدير إدارة التعليم الإعدادى بالمديرية ومسئولى التعليم بالمديرية وإدارة الخارجة التعليمية، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة تطوير العشوائيات برعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وإشراف الدكتور إبراهيم التداوى ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال التداوى إنه يجرى تنظيم معسكر عمل لمدة خمس أيام إبتداء من اليوم،وحتى الأحد القادم 30 يونيو، لزراعة الصوب الزراعية بقرى المنيرة والشركة (55) مؤكداً على مشاركة طلاب مدارس إدارة الخارجة التعليمية بزراعة فسائل أشجار " المُورينجا .

أكد التداوى، على إن أشجار المُورينجا أشجار صغيرة موسمية من فصيلة ألبان، ويعود أصلها إلى آسيا الإستوائية (الهند)، ولكنها انتقلت بعد ذلك إلى أمريكا الإستوائية وأفريقيا، ويصل طولها إلى ما يقارب 9 أمتار، كما تمتلك لحاء فلينياً رمادى اللون، بالإضافة إلى أنّ أوراقها تشبه أوراق السرخسيات ، وتمتلك مجموعات عطرية من الزهور البيضاء، أمّا ثمارها قد تنمو ليصل طولها إلى حوالى 45 سم ، ويشار إلى إمكانية طهى وتناول زهورها ولها فوائد طبيبة وصحية عظيمة.



سيارة الإطفاء بمنصة هيدروليكية



سيارة الإطفاء بمنصة هيدروليكية



سيارة الإطفاء بمنصة هيدروليكية



زراعة أشجار المورينجا بالوادى الجديد



زراعة أشجار المورينجا بالوادى الجديد



زراعة أشجار المورينجا بالوادى الجديد



زراعة أشجار المورينجا بالوادى الجديد



زراعة أشجار المورينجا بالوادى الجديد