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صور.. محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام المساعد السابق للمحافظة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:53 م
صور.. محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام المساعد السابق للمحافظة جانب من حفل التكريم
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

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قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، بتكريم اللواء أحمد رأفت، السكرتير العام المساعد السابق للمحافظة لبلوغه السن القانونية بحضور المهندس مختار الخولي، السكرتير العام الحالي، وسعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة. 
 
ووجه شاروبيم الشكر للسكرتير العام المساعد السابق للمحافظة على كل الجهد والوقت والعرق المبذول طوال فترة عمله، مؤكدا على أن المحافظة باقية والأشخاص راحلون . 
 
وأكد محافظ الدقهلية على سعادته بوجود لجنة الشباب في حفل تكريم السكرتير العام المساعد للمحافظة، لافتا إلى أنه قد منح تفويضات واسعة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لتسهيل اتخاذ القرار وتعجيل الإجراءات وتوزيع المسئولية ،وطالب شاروبيم رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم بالتفاعل مع الجماهير وإرضاء المواطنين. 
 
ومن جهة أخرى شدد محافظ الدقهلية على أهمية مشاركة المجتمع المدني والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في تنفيذ المشروعات وتوفير الخدمات. 
 
وفي ختام الحفل قدم محافظ الدقهلية درع المحافظة للواء أحمد رأفت، وللعقيد أحمد صلاح المستشار العسكري السابق للمحافظة.
 
محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام المساعد السابق (1)
جانب من حفل التكريم

محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام المساعد السابق (2)
جانب من حفل التكريم
 
محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام المساعد السابق (3)
محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام المساعد السابق 

محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام المساعد السابق (4)
محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام المساعد السابق

محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام المساعد السابق (5)
محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام المساعد السابق 
 
محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام المساعد السابق (6)
محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام المساعد السابق 

محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام المساعد السابق (7)
جانب من حفل التكريم

محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام المساعد السابق (8)
محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام المساعد السابق 

محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام المساعد السابق (9)
محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام المساعد السابق
 

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