صور.. محافظ الدقهلية يشهد البيان العملى لتأمين محطة كهرباء طلخا

الدقهلية- شريف الديب - سارة الباز

شهد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية اليوم، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، التدريب التجريبى لتأمين محطة كهرباء طلخا.

وأكد المحافظ على أهمية رعاية وتأمين المنشآت الخدمية والحيوية، قائلا: "محطات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها تعد أهداف حيوية، وضمن الأمن القومى".

وشهد التدريب التجريبى، مشاركة العديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومنهم محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.



جانب من فعاليات البيان العملي بشركة كهرباء طلخا جانب من فعاليات البيان العملي بشركة كهرباء طلخا



جانب من فعاليات البيان العملي بشركة كهرباء طلخا جانب من فعاليات البيان العملي بشركة كهرباء طلخا

جانب من فعاليات البيان العملي بشركة كهرباء طلخا