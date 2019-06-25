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صور.. محافظ الدقهلية يشهد البيان العملى لتأمين محطة كهرباء طلخا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:38 م
صور.. محافظ الدقهلية يشهد البيان العملى لتأمين محطة كهرباء طلخا جانب من فعاليات التدريب العملي بشركة كهرباء طلخا
الدقهلية- شريف الديب - سارة الباز

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شهد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية اليوم، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، التدريب التجريبى لتأمين محطة كهرباء طلخا.
 
وأكد المحافظ على أهمية رعاية وتأمين المنشآت الخدمية والحيوية، قائلا: "محطات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها تعد أهداف حيوية، وضمن الأمن القومى".
 
وشهد التدريب التجريبى، مشاركة العديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومنهم محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.
 
 
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جانب من فعاليات البيان العملي بشركة كهرباء طلخا
 

IMG-20190625-WA0058
جانب من فعاليات البيان العملي بشركة كهرباء طلخا
 
IMG-20190625-WA0065
جانب من فعاليات البيان العملي بشركة كهرباء طلخا
 
 

الدقهلية

شركة كهرباء طلخا

بيان عملي

شاروبيم

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